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Под Львовом произошло масштабное ДТП: погибло двое людей

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Под Львовом произошло масштабное ДТП: погибло двое людей
12:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Igor Zinkevych / ‎Varta1

Новости Украины: Во Львовской области два микроавтобуса столкнулись с цистерной, два человека погибли, пятеро госпитализированы.

Два человека погибли и пятеро госпитализированы с телесными повреждениями в результате столкновения цистерны и двух микроавтобусов в четверг утром во Львовской области, сообщает отдел коммуникации областного управления Национальной полиции.

По данным полиции, авария произошла около 6.00 утра в четверг, 3 января, на автодороге Львов-Шегини в Городоцком районе.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии и личности пострадавших. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортным средством).

Напомним, в городе Обухов Киевской области автомобиль "ЗАЗ" выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршрутным микроавтобусом сообщением "Обухов-Матяшовка", вследствие чего трое пассажиров "Запорожца" погибли на месте, четверо человек, находившихся в автобусе, получили травмы.

А неподалеку от села Высокое Томашпольского района Винницкой области столкнулись автомобили Ford Mondeo и ВАЗ 21099. В результате аварии погибли двое взрослых и младенец.

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ДТП, Авария, Жертвы, Происшествие, Львов-Шегини.
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