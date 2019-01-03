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В Житомирской области ребенок умер от кори

В Житомирской области ребенок умер от кори
13:05 Сегодня Телеграф Berdichev.biz Фото: Facebook

Новости Украины: В Житомирской больнице от кори умер 2-летний мальчик из Бердичева.

В Житомирской областной детской больнице 1 января от кори умер мальчик в возрасте примерно 2 года и 8 месяцев. Об этом сообщает Berdichev.biz, ссылаясь на пресс-службу Житомирского областного лабораторного центра Минздрава.

По словам медиков, ребенок из Бердичева проходил клиническое лечение от осложнения кори, подтвердил диагноз и вероятную причину смерти проведенное вскрытие.

Заместитель главного врача города Бердичева уточнил, что умерший ребенок получил первую прививку – вторую не делали, потому что он еще не достиг нужного возраста. Ранее в Минздраве сообщили, что в 2018 году корью заболели почти 54,5 тысяч украинцев.

Напомним, в Минздраве огласили печальную статистику– заболеваемость корью в Украине выросла на 1,5%.

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Вакцина, Минздрав, Корь, Вакцинация.
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