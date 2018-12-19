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Корь в Украине: Статистика заболеваемости неумолимо растет

Корь в Украине: Статистика заболеваемости неумолимо растет
18:00 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В Минздраве огласили печальную статистику– заболеваемость корью в Украине выросла на 1,5%.

Министерство здравоохранения призывает прививаться за календарем, аргументировав это тем, что за последнюю неделю в Украине заболеваемость корью выросла на 1,5%. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

"По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 50 неделю корью заболели 2652 человека - 893 взрослых и 1759 детей (на 1,5% больше, чем на прошлой неделе). Прививка - единственный надежный способ защиты от кори, даже если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости", – говорится в публикации.

Отмечается, что в Украине общей суммой с начала года корью заболели 49518 человек (18297 взрослых и 31221 детей). Больше всего болеют корью раз в тех областях, где уровень охвата плановой вакцинацией маленький.

В Украине с начала 2018 года корью заболели более 40 тысяч человек

Также упоминается, что самые высокие показатели заболеваемости корью замечены во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Черновицкой и Винницкой областях.

Таким образом, Минздрав призывает родителей обязательно вакцинировать детей, а также самим прививаться за календарем. Пропущенные прививки можно бесплатно наверстать детям до 18, взрослые из групп риска (военные, участники ООС, студенты, педагоги и медики).

Напоминаем, что по состоянию на 4 декабря показатели заболеваемости корью в Украине продолжают расти: по сравнению с последними данными — более 11%. Об этом сообщили в Минздраве.

Заболеваемость корью продолжает расти - за последнюю неделю заболели 1 855 человек. Минздрав призывает срочно вакцинироваться, чтобы защититься от вируса. Об этом сообщалось 20 ноября.

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Минздрав, МОЗ, Корь, Министерство здравоохранения.
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