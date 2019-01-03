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Взрыв гранаты на Тернопольщине: среди пострадавших есть школьники

Взрыв гранаты на Тернопольщине: среди пострадавших есть школьники
13:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины: В Тернопольской области взрыв гранаты в нежилом доме привел к травмированию пяти человек, отмечавших Новый год.

Взрыв гранаты произошел в нежилом доме в селе Колодиевка Подволочиского района Тернопольской области, травмы различной степени тяжести получили пятеро человек, которые собрались там для продолжения празднования Нового года.

Как сообщил в четверг отдел коммуникации полиции Тернопольской области, это произошло около 23.00 2 января. По предварительной информации, взрыв произошел в результате неосторожного обращения с гранатой РГО, которую принес с собой житель села Малый Ходачков.

По словам заместителя начальника Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области Степана Яцуха, шестеро друзей - две девушки и четверо парней - вместе встречали в нежилом доме Новый год. 2 января решили собраться еще раз, причем один из компании задержался и вовремя не пришел.

Уже после взрыва выяснилось, что гранатой хвастался ее владелец, а потом поставил опасный предмет на стол. Гранату захотела осмотреть девушка – ученица 11 класса, однако случайно задела чеку и боеприпас взорвался.

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В результате травмы получили пятеро молодых людей в возрасте от 15 до 22 лет. У всех пострадавших – травмы различной степени тяжести (травмы глаз, химические ожоги, переломы, разрывы барабанных перепонок, рваные раны различных частей тела). Все пятеро госпитализированы: состояние троих стабильное, остальные в реанимационном отделении.

Правоохранители выясняют, откуда у молодого человека опасный предмет.

Событие внесено в ЕРДР по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Как сообщалось, 2 января один человек погиб, еще двое госпитализированы с ранениями в результате взрыва гранаты в однокомнатной квартире в Тернополе.

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Взрыв, Тернопольская область, Граната, Правоохранители.
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