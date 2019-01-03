В Киеве избили авиаконструктора завода “Антонов”, подозревают полицейских

Новости Украины: 2 января в людном месте Киева пятеро неизвестных избили 81-летнего авиаконструктора завода "Антонов" Виктора Ковальского.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований в городе Киеве проверяют обнародованную в СМИ информацию о причастности сотрудников полиции к избиению авиаконструктора завода "Антонов" Виктора Ковальского.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Следователями территориального управления Государственного бюро расследований в городе Киеве выясняется обнародованный в средствах массовой информации факт причастности сотрудников полиции к избиению авиаконструктора завода "Антонов" Виктора Ковальского. Событие имело место 26 декабря 2018 года в городе Киеве возле станции метро "Шулявская". По обнародованной в СМИ информации, сотрудники патрульной полиции с применением силы пытались задержать 81-летнего авиаконструктора", - говорится в сообщении.

По факту следователями территориального управления ГБР в городе Киеве внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа). Проводятся необходимые первоочередные следственные действия.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее СМИ сообщали, что в Киеве у метро "Шулявская" произошел инцидент - 81-летнего авиаконструктора завода "Антонов" Виктора Ковальского избили пять человек, среди которых были двое патрульных.

Представитель полиции Киева Оксана Блищик сообщила, что по факту избиения Ковальского открыто уголовное производство.