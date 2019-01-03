На вокзале в Киеве появится новая служба Нацполиции

Новости Украины: В ближайшее время на Центральном вокзале Киева появится служба Нацполиции для борьбы с правонарушениями.

В ближайшее время на Центральном железнодорожном вокзале Киева появится сервисная служба Национальной полиции и будет введено в эксплуатацию около 100 видеокамер для борьбы с правонарушениями на территории вокзала.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк на своей странице в Facebook.

«Уже в ближайшее время на вокзале появится настоящая сервисная служба Национальной полиции. В эксплуатацию будет введено сотню видеокамер. А самое главное, это то, что ежедневно на патрулирование будет заступать более 50 бойцов спецподразделения тактико-оперативного реагирования (ТОР) Департамента патрульной полиции Украины. Наша задача - уже через месяц навести порядок на вокзале, избавить его от скопления криминального элемента и бездомных, пассажир должен себя чувствовать в безопасности и комфортно», - написал он.

Лавренюк отметил, что такое решение связано с тем, что одиночные кражи начали приобретать системный характер.

«Центральный железнодорожный вокзал является визитной карточкой нашей столицы. Он является центром отправления поездов во все уголки нашей страны, аэроэкспресс в аэропорт «Борисполь» и международное сообщение. Однако в последнее время криминогенная ситуация на территории вокзала существенно ухудшилась. Одиночные кражи начали приобретать системный характер, появились случаи открытых и дерзких ограблений, особенно пассажиров, отправляющихся за границу», - отметил он.

По словам Лавренюка, в Мининфраструктуры начали поступать многочисленные жалобы.

Также, он выразил надежду, в этом году подобный эксперимент будет реализован во всех городах-миллионниках.

«Также искренне верю, что мы в ближайшее время должны вернуться к практике сопровождения пассажирских поездов нарядами правоохранителей.