В Одессе нашли труп замерзшей женщины

Новости Украины: В Одессе на улице обнаружена женщина, погибшая в результате переохлаждения.

Сегодня в Киевском районе Одессы на улице обнаружена женщина, погибшая в результате переохлаждения.

Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в полицию поступила информация от граждан о том, что возле многоэтажного жилого дома на проспекте Небесной сотни обнаружен труп.

На место выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции.

«На теле умершей видимых признаков насилия не обнаружено. Причиной смерти женщины, которая внешне похожа на лицо без определенного места жительства, могло стать переохлаждение», - отметили в главке.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства смерти женщины и ее личность. Решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.