Прокуратура задержала начальника райуправления труда и соцзащиты на взятке

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03:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Харькове 54-летний чиновник получил от местного предпринимателя 60 тыс. грн.

Прокуратура Харьковской области совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины и Национальной полицией области разоблачили в получении неправомерной выгоды начальника управления труда и социальной защиты населения администрации одного из районов города.

"По данным следствия, 54-летний чиновник получил от местного предпринимателя 60 тыс. грн. В обмен на такую сумму чиновник обещал "закрыть глаза" на то, что у бизнесмена работает неоформленный сотрудник... Законодательством за допуск к работе работника без трудового договора пока предусмотрен штраф в сумме более 100 тыс. грн ", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области в четверг.

По данным досудебного следствия, половину оговоренной суммы предприниматель передал начальнику управления в конце декабря.

Досудебное расследование проводится по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение) Уголовного кодекса Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.

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Прокуратура, Харьков, Взятка, Поймали на взятке.
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