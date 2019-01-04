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Ситуация в зоне ООС: украинский военный получил ранение

Ситуация в зоне ООС: украинский военный получил ранение
07:40 Сегодня Телеграф

Новости Украины: За минувшие сутки боевики трижды обстреляли позиции объединенных сил, ранен один украинский военный.

За минувшие сутки боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военнослужащий Объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"3 января российские оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня. При этом случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями, не зафиксировано. За прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Опорные пункты украинских войск дважды были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Свободный на Луганском направлении и вблизи населенного пункта Зайцево на Горловском направлении.

Ситуация в зоне ООС: боевики нарушают режим тишины

По данным украинской разведки 3 января ранены два боевика.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал", - подытожили в штабе ООС.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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