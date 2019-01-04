Ситуация в зоне ООС: украинский военный получил ранение

Новости Украины: За минувшие сутки боевики трижды обстреляли позиции объединенных сил, ранен один украинский военный.

За минувшие сутки боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военнослужащий Объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"3 января российские оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня. При этом случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями, не зафиксировано. За прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Опорные пункты украинских войск дважды были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Свободный на Луганском направлении и вблизи населенного пункта Зайцево на Горловском направлении.

По данным украинской разведки 3 января ранены два боевика.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал", - подытожили в штабе ООС.