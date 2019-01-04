В Киеве на Рождество изменят маршруты некоторых троллейбусов

В связи с рядом мероприятий 7 января на Софийской площади в Киеве будет изменено движение троллейбусов по ряду маршрутов, сообщает КП «Киевпасстранс».
В пресс-службе отмечается, что с 12:00 до 16:00 на Софийской площади и Владимирском проезде будет изменено движения троллейбусов маршрутов №6, 16, 18 и автобусов №24, 114.
Таким образом:
• троллейбусы №6 будут курсировать от Минского массива до станции метро «Лукьяновская»;
• троллейбусы №16 — от ул. Академика Туполева до Воздухофлотского путепровода;
• троллейбусы №18 — от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода;
• автобусы №24, 114 — по расписанию рабочего дня (по ул. Крещатик).