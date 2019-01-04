В Борисполе мужчина угрожал девушке шприцем со смертельной инъекцией, требуя пин-коды

Новости Украины: В Киевской области грабитель требовал у девушки пин-коды от ее банковских карт, угрожая шприцем со смертельной инъекцией.

В г.Борисполь Киевской области мужчина в медицинской маске напал на 18-летнюю девушку, отобрал у нее мобильный телефон, деньги и банковские карты и, угрожая шприцем, требовал пин-код от банковских карточек.

Как сообщает в пятницу отдел коммуникации полиции в Киевской области, нападение произошло накануне около 19:00 на одной из улиц г.Борисполь.

После сообщения о нападении на розыск злоумышленника были ориентированы наряды полиции.

"Заявительница описала приметы нападавшего и указала направление, куда он скрылся. Правоохранители разыскивали крепкого мужчину в темном верхней одежде и с капюшоном на голове", - сказано в сообщении.

Оперативники Бориспольского отдела полиции задержали злоумышленника по "горячим следам". Им оказался 32-летний уроженец Полтавщины, временно проживающий в Киеве, который уже имел проблемы с законом.

"Во время поверхностного осмотра полицейские изъяли у него вещественные доказательства: шприц, ампулы, медицинскую маску, деньги и другое имущество, похищенное у девушки", - сказано в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения молодому человеку и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается следствие.