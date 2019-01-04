Украину заметает снегом: где перекрыты дороги

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13:26 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: В связи с осложнением погодных условий на автодорогах Запорожской области введено ограничение движения транспорта.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ограничило проезд тяжеловесного и пассажирского транспорта на шести дорогах Запорожской области.

Об этом сообщает официальная страница "Укравтодора" в Facebook.

Отмечается, что ограничение введено с 11 ч. 00 мин. 4 января в связи с осложнением погодных условий на следующих автомобильных дорогах государственного значения:

- М-18 Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта, км 299 + 491 - км 405 + 091;

- М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск (на Таганрог), км 400 + 531 - 442 + 731 (предел; км 556 + 000 - км 604 + 086);

- Н-30 Васильевка - Бердянск, км 7 +000 - км 143 + 000;

- Р-37 Энергодар - Васильевка, км 35 + 132 - км 74 + 479;

- Т-08-19 Бильмак - /М-14/ км 0 + 000 - км 51 + 015;

- Т-08-21 /Н-30/ - Приморск, км 0 +000 - км 36 +000.

Перевозчикам рекомендуют не выпускать транспортные средства, которые не достигли конечного пункта назначения до 12 часов пятницы.

Напомним, в ближайшие сутки, 4 января, погоду юго-восточной части Украины будет определять активный циклон, который обусловит там ухудшение погоды; на остальную часть территории страны распространится более холодный воздух.

Как сообщает Укргидрометцентр, в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму ночью ожидаются небольшие осадки, днем сложные погодные условия: значительный снег, местами с дождем, метели, в отдельных районах налипание мокрого снега, гололед, порывы северо-восточного ветра 15-20м/с, в Приазовье - до 25м/с. Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла. На остальной территории Украины местами небольшой снег. Ветер северо-западный, 7-12м/с, в Одесской и Николаевской областях - порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, в центральных и северных областях местами 12°; днем 0-5° мороза.

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Запорожская область, Укравтодор, Метель, Снегопад.
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