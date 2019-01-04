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Вымогатели в Николаеве "решали" искусственные конфликты

Вымогатели в Николаеве &quot;решали&quot; искусственные конфликты
15:03 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: В Николаеве СБУ совместно с Нацполицией пресекли работу группировки мошенников-вымогателей.

Сотрудники Службы безопасности Украины с помощью Национальной полиции в Николаеве разоблачили группу преступников, которые после создания искусственных конфликтов вымогали деньги за их «урегулирование», сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что в состав банды входили ранее судимые за аналогичные преступления жители областного центра. Злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации, за "урегулирование" которых требовали средства у граждан, в том числе в частных предпринимателей. В случае отказа бандиты угрожали потерпевшим физической расправой", - сообщает пресс-центр службы.

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Один из рецидивистов был задержан в центре Николаева во время получения 55 тысяч гривен от одного из коммерсантов города.

Открыто уголовное дело по ч.2 ст. 189 Криминального кодекса Украины (вымогательство по сговору). Оперативники проводят следственные действия для поиска остальных членов группировки.

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СБУ, Николаев, Вымогатели, Нацполиция.
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