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Оккупационные войска РФ стягивают гаубицы и танки на Луганское направление

Оккупационные войска РФ стягивают гаубицы и танки на Луганское направление
21:42 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Оккупационные войска продолжают наращивать количество танков и гаубиц на Луганском направлении.

Российско-оккупационные войска продолжают наращивать количество танков и гаубиц на Луганском направлении. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС со ссылкой на информацию украинской стороны СЦКК.

"Российско-оккупационные войска продолжают наращивать тяжелое вооружение, прежде всего танки и гаубицы, на Луганском направлении и не желают адекватно реагировать на выводы международных наблюдателей СММ ОБСЕ. Оккупанты продолжают грубо нарушать определенные минскими договоренностями линии отвода тяжелого вооружения ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по данным отчета СММ ОБСЕ, 30 декабря 2018 года беспилотник миссии в который раз зафиксировал за пределами выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольных власти Украины районах Луганской области 22 танка (десять Т-72 и двенадцать Т-64) у поселка Круглик и 19 танков (восемь T-72 и одиннадцать Т-64), 12 буксируемых гаубиц (Д-30 "Жаба", 122 мм), восемь самоходных гаубиц (2С1), шесть противотанковых орудий (МТ-12 "Рапира", 100 мм) и 12 минометов (2Б11 "Сани", 120 мм) возле Мирного.

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В сообщении пресс-службы также напоминают, что согласно предварительному отчету СММ ОБСЕ, 27 декабря было зафиксировано неотведенное тяжелое вооружение оккупантов в этих районах. А именно: 20 танков (десять Т-72 и десять Т-64) возле Круглика и 20 танков (двенадцать Т-72 и восемь Т-64), 12 буксируемых гаубиц (Д-30 "Жаба", 122 мм), 8 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 3 противотанковые пушки (МТ-12 "Рапира", 100 мм), два миномета (2Б11 "Сани", 120 мм) и девять противотанковых ракетных комплексов (вероятно, 9П135 "Конкурс", 135 мм) неподалеку от Мирного.

Согласно сообщению, такие действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации в очередной раз демонстрируют стабильное нежелание соблюдать Минские договоренности по отводу вооружение и о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта.

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РФ, ВСУ, Российская Федерация, СММ ОБСЕ, Минские договоренности, СЦКК, ООС.
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