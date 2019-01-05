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Штаб: Боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Штаб: Боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе
08:06 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: За прошедшие сутки на Донбассе противник 4 января 2019 года 3 раза нарушил режим прекращения огня, ранен один украинский военнослужащий.

Боевики незаконных вооруженных формирований 3 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"4 января российские оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня. При этом случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями не зафиксировано…. За прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранений"- говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Опорные пункты ВСУ были обстреляны из гранатометов, различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Вильный на Луганском направлении и дважды вблизи населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении.

"В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства" – отметили в штабе ООС.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал" – подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки разведки, двое боевиков погибло и один получил ранения. 

Напомним, по данным отчета СММ ОБСЕ, 30 декабря 2018 года беспилотник миссии в который раз зафиксировал за пределами выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольных власти Украины районах Луганской области 22 танка (десять Т-72 и двенадцать Т-64) у поселка Круглик и 19 танков (восемь T-72 и одиннадцать Т-64), 12 буксируемых гаубиц (Д-30 "Жаба", 122 мм), восемь самоходных гаубиц (2С1), шесть противотанковых орудий (МТ-12 "Рапира", 100 мм) и 12 минометов (2Б11 "Сани", 120 мм) возле Мирного.

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Все по теме:

Обстрелы, Противник, Ситуация на Донбассе, Ранен украинский военный, Штаб ООС.
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