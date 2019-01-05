Скачать
Суббота, 05.01.2019
Сибига опубликовал текст подписанного Патриархом Варфоломеем Томоса
Сибига опубликовал текст подписанного Патриархом Варфоломеем Томоса
Историческая церемония подписания Томоса для ПЦУ в Стамбуле (Фото)
Историческая церемония подписания Томоса для ПЦУ в Стамбуле (Фото)
Плишкова - о предстоящем финале Брисбена против Цуренко
Плишкова - о предстоящем финале Брисбена против Цуренко
Рождество 2019: Короткие колядки для детей любого возраста
Рождество 2019: Короткие колядки для детей любого возраста

Проезд в электротранспорте Харькова может подорожать

Проезд в электротранспорте Харькова может подорожать
15:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: В Харькове планируют поднять стоимость проезда в электротранспорте.

На рассмотрение исполкома Харьковского горсовета планируется вынести вопрос об утверждении новых тарифов на проезд в трамваях, троллейбусах и метро.

Соответствующие проекты решений опубликованы в Едином городском реестре Харьковского горсовета.

Плату за проезд в троллейбусах и трамваях предлагается поднять до 6 грн (сейчас 4 грн), а в метро – до 8 грн (сейчас 5 грн). В графе "дата проведения исполкома" указано, что эти решения планируется рассмотреть 6 февраля.

"Укразализныця" новым поездом соединит Донбасс с Харьковом

26 декабря 2018 года городской голова Харькова Геннадий Кернес на встрече с журналистами сообщил, что в 2019 году планируется повышение стоимости проезда в горэлектротранспорте, но отказался уточнить, на сколько и когда подорожает проезд.

Как сообщалось, 28 марта 2018 года исполком Харьковского горсовета увеличит плату за проезд в горэлектротранспорте на 1 гривню: до 4 грн в трамваях и троллейбусах и до 5 грн в метро

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Харьков, Метро, Троллейбус, Трамвай, Горсовет Харькова, Тарифы на проезд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Эксперты поведали о судьбоносных переменах в жизни каждого Знака Зодиака
02 Гороскоп на сегодня, 5 января 2019: все знаки Зодиака
03 Рождество 2019: аутентичные колядки для детишек на украинском языке
04 В Сети появился снимок смартфона Galaxy S10
05 Поздравления с Рождеством 2019: в прозе, стихах, смс и открытках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко отреагировал на предоставление Томоса ПЦУ
Порошенко отреагировал на предоставление Томоса ПЦУ
Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ
Варфоломей в Стамбуле подписал Томос
Снег, гололедица и усиление морозов: какая погода ждет украинцев
В Украину идет очередной циклон
Рождество 2019: оригинальные колядки на Рождество Христово
Рождество 2019: оригинальные колядки на Рождество Христово
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь