"Укразализныця" новым поездом соединит Донбасс с Харьковом

Новости Бизнеса: В Украине дважды в неделю будет курсировать новый поезд №205\206 Покровск - Харьков.

Монополист в сфере железнодорожных перевозок в Украине «Укразализныця» запускает с 18 января новый поезд №205\206 маршрутом Покровск — Харьков.

По информации пресс-службы «Укрзализныци», поезд будет курсировать в пятницу и воскресенье.

«Из Покровска поезд будет отправляться в 09:20 и прибывать в Харьков в 14:49. Обратно он будет отправляться в 16:35 и прибывать в Покровск в 22:01. Поезд будет курсировать с остановками на станциях Николаевка-Донец, Богуславский, Павлоград-1, Лозовая, Краснопавловка и Лихачево», – говорится в сообщении.

И.о руководителя компании Евгений Кравцов заметил, что этот поезд соединит Донбасс с Харьковом, а график разработан для удобства пересадки на поезда в другие крупные города Украины.

«График поезда разработан так, чтобы пассажиры, прибывающие в Харьков, могли пересесть на поезда, курсирующие в другие регионы Украины. В частности, в направлении Киева, Львова, Одессы, Херсона, Новоалексеевки и других городов», - цитирует пресс-служба Кравцова.