Скачать
Суббота, 05.01.2019
Делегация Украины в Стамбуле возложила цветы на могилу деятеля УНР
Делегация Украины в Стамбуле возложила цветы на могилу деятеля УНР
Историческая церемония подписания Томоса для ПЦУ в Стамбуле (Фото)
Историческая церемония подписания Томоса для ПЦУ в Стамбуле (Фото)
Слова Сульшера после победы над Редингом
Слова Сульшера после победы над Редингом
Рождество 2019: Короткие колядки для детей любого возраста
Рождество 2019: Короткие колядки для детей любого возраста

Полиция и ГСЧС обследовали уже 8 тыс церквей накануне Рождества

Полиция и ГСЧС обследовали уже 8 тыс церквей накануне Рождества
17:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: МВД

Новости Украины: Полицейские и спасатели в преддверии Рождества проверили более 8 тыс. культовых сооружений в Украине.

Специалисты накануне Рождества проверили более 8 тыс. культовых сооружений в Украине относительно уровня соблюдения пожарной безопасности и на наличие взрывоопасных предметов, работа в этом направлении продолжается, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"Полицейские и спасатели уже обследовали более восьми тысяч культовых сооружений на наличие взрывоопасных предметов и проверили уровень соблюдения пожарной безопасности. Работа продолжается", - цитирует С.Ярового департамент коммуникации МВД Украины в субботу.

По его словам, основной задачей правоохранителей остаются превентивные меры по недопущению правонарушений и предотвращению провокаций, несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций.

С.Яровой сообщил, что публичную безопасность возле храмов будут обеспечивать более 17 тыс. сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии. Еще около 7 тыс. правоохранителей будут привлечены к охране общественного порядка на улицах городов, будут патрулировать населенные пункты и автодороги. Кроме того, на усиленный вариант несения службы переведены 7 тыс. спасателей Госслужбы Украины по ЧС.

"Организована работа ситуационных центров во всех регионах, которые в круглосуточном режиме отслеживают оперативную ситуацию", - добавил первый замглавы МВД.

Планируется, что богослужения по случаю Рождества Христова пройдут во всех областях Украины в более чем 14 тыс. культовых сооружений, участие в них прогнозируемо примут около 4,6 млн граждан.

Как ожидается, самые многочисленные религиозные службы состоятся во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Днепропетровской областях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, МВД, Рождество, ГСЧС, Сергей Яровой.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Эксперты поведали о судьбоносных переменах в жизни каждого Знака Зодиака
02 Гороскоп на сегодня, 5 января 2019: все знаки Зодиака
03 Рождество 2019: аутентичные колядки для детишек на украинском языке
04 Поздравления с Рождеством 2019: в прозе, стихах, смс и открытках
05 В Сети появился снимок смартфона Galaxy S10
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко отреагировал на предоставление Томоса ПЦУ
Порошенко отреагировал на предоставление Томоса ПЦУ
Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ
Варфоломей в Стамбуле подписал Томос
Снег, гололедица и усиление морозов: какая погода ждет украинцев
В Украину идет очередной циклон
Поздравления с Рождеством Христовым 2019: самые красивые анимационные открытки
Поздравления с Рождеством Христовым 2019:анимационные открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь