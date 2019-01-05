На предприятии "Укроборонпрома" задержали коррупционера

На взятке задержан начальник отдела материально-технического обеспечения государственного предприятия "Запорожский государственный авиационный ремонтный завод «МИГремонт»" государственного концерна "Укроборонпром".
Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Южного региона.
“Установлено, что за беспрепятственное заключение договоров на поставку продукции в ГП “ЗГАРЗ “МИГремонт”должностное лицо государственного предприятия требовало от директора частного предприятия 10% от суммы договора”, — отметили в прокуратуре.
По информации правоохранителей, в декабре прошлого года начальник отдела государственного предприятия получил часть выгоды в сумме 4 700 грн, передача которой проходила под контролем правоохранителей.
4 января этого года после получения второй части оговоренной суммы взятки в размере 3 000 грн чиновник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Сейчас проводятся первоочередные следственные действия.
Военной прокуратурой указанному лицу готовится сообщение о подозрении в совершении коррупционного преступления и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.
Досудебное расследование продолжается.