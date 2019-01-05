На предприятии "Укроборонпрома" задержали коррупционера

Новости Украины: На взятке задержан начальник отдела "ЗДАРЗ" МиГремонт государственного концерна "Укроборонпром".

На взятке задержан начальник отдела материально-технического обеспечения государственного предприятия "Запорожский государственный авиационный ремонтный завод «МИГремонт»" государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Южного региона.

“Установлено, что за беспрепятственное заключение договоров на поставку продукции в ГП “ЗГАРЗ “МИГремонт”должностное лицо государственного предприятия требовало от директора частного предприятия 10% от суммы договора”, — отметили в прокуратуре.

По информации правоохранителей, в декабре прошлого года начальник отдела государственного предприятия получил часть выгоды в сумме 4 700 грн, передача которой проходила под контролем правоохранителей.

4 января этого года после получения второй части оговоренной суммы взятки в размере 3 000 грн чиновник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сейчас проводятся первоочередные следственные действия.

Военной прокуратурой указанному лицу готовится сообщение о подозрении в совершении коррупционного преступления и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.