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Взрыв в жилой квартире Мариуполя: Есть жертвы

Взрыв в жилой квартире Мариуполя: Есть жертвы
05:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Отмечается, что стены в квартире в жилом доме в Мариуполе, где взорвалась граната, посечены осколками.

В жилой квартире в Мариуполе в субботу вечером прогремел взрыв, сообщила пресс-служба полиции в Донецкой области.

"В Мариуполе в жилой квартире прогремел взрыв", – говорится в сообщении на сайте ведомства в субботу вечером.

Правоохранители также отметили, что вызов в полицию поступил в 21:20.

На месте работает следственно-оперативная группа.

По данным местного издания 0629, в квартире на третьем этаже на просп.Строителей в Центральном районе Мариуполя взорвалась граната. По предварительной информации погибло два человека.

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Полиция, Взрыв, Граната, Мариуполь.
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