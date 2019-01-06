Коммунальщики круглосуточно спасают Киев от снега

Новости Украины: В "Киевавтодоре" показали, как в столице преодолевают последствия непогоды в районах.

С вечера 5 января 392 единицы спецтехники КК "Киевавтодор" и бригады по ручной уборке преодолевают последствия непогоды во всех районах столицы. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на "Киевавтодор".

"В течение ночи работы проводились как на главных магистралях, улицах, по которым проходят маршруты движения общественного транспорта, искусственных сооружениях, так и на улицах районного и местного значения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для более эффективной работы и учитывая интенсивность снегопада, ночью во всех районах столицы проводилась очистки дорожной сети колоннами спецтехники в количестве 4-8 единиц в зависимости от ширины проезжей части дорог.

Кроме того, дорожники проводили механизированную и ручную уборку наземных переходов, лестничных маршей, тротуаров и остановок общественного транспорта, которые находятся на содержании предприятий корпорации.

По прогнозу синоптиков, снег будет идти в столице почти весь день. Поэтому предприятия "Киевавтодора" не будут прекращать уборку от снега улиц и дорог. В "Киевавтодоре" призывают водителей не оставлять собственные автомобили вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Напомним, согласно данным, которые обнародовали синоптики, днем 6 января на большинстве территории Украины ожидается небольшой снег, в то же время на Востоке Украины снежить будет умеренно. Кроме того, синоптики прогнозируют гололедицу на дорогах. В понедельник, на Рождество, 7 января, в Украине небольшой снег, 8 января в западных, северных и центральных областях без существенных осадков. Температура ночью и днем 6-12° мороза, в южных областях днем 2-7° мороза (ночью 8 января, кроме юга, 9-15° мороза, в Карпатах и на севере Левобережья до 18° мороза).