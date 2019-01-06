Погода на Сочельник и Рождество: к чему готовится украинцам

Погода в воскресенье, 6 января, в Украине будет в основном снежной, а воздух – влажный и морозный. Температура воздуха в среднем составит 3-5 градусов мороза, правда в Крыму столбики термометров поднимутся даже выше нуля. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Согласно данным, которые обнародовали синоптики, днем 6 января на большинстве территории Украины ожидается небольшой снег, в то же время на Востоке Украины снежить будет умеренно.
Кроме того, синоптики прогнозируют гололедицу на дорогах. Ветер будет юго-восточным с переходом на северо-восточный, а скорость его составит 5-10 метров в секунду.
Относительно температуры, то на западе, в центре и на севере столбики термометров опустятся до 3-5 градусов мороза, на востоке температура будет колебаться от -2 до -6 градусов, а на юге будет теплее – от +1 в Крыму до -3 на Николаевщине и Херсонщине. В Киеве синоптики прогнозируют умеренный снег, на дорогах – гололедицу. Температура в столице 6 января опустится до -3 – -5 градусов.
Прогноз погоды на 6 января, Фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на воскресенье, 6 января, в городах Украины:
В понедельник, на Рождество, 7 января, в Украине небольшой снег, 8 января в западных, северных и центральных областях без существенных осадков. Температура ночью и днем 6-12° мороза, в южных областях днем 2-7° мороза (ночью 8 января, кроме юга, 9-15° мороза, в Карпатах и на севере Левобережья до 18° мороза).
Прогноз погоды на 7 января, Фото: meteo.gov.ua
Погода в городах Украины на 7 января:
Напомним, народные синоптики и климатологи сделали прогноз погоды на 2019-й год. Климатологи отмечают, что зима не станет аномально холодной. Если на севере страны все покрыто снегом, то в южных регионах осадки будут замечать редко. Во второй половине января, видимо, вернутся холода. В этот период температура может опускаться до минус 10-15 градусов. В конце января синоптики ждут очередное потепление и слякоть, а вот февраль будет холодным и снежным. Кроме того, очень вероятен сильный ветер во время февральских морозов.