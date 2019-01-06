Скачать
Воскресенье, 06.01.2019
В Константинополе началась служба, во время которой будет передан Томос
В Константинополе началась служба, во время которой будет передан Томос
Порошенко вручил Вселенскому патриарху Варфоломею орден
Порошенко вручил Вселенскому патриарху Варфоломею орден
Мужская сборная Украины по волейболу впервые с 2005 года вышла на Евро
Мужская сборная Украины по волейболу впервые с 2005 года вышла на Евро
Google посвятил &quot;дудл&quot; новогодним праздникам
Google посвятил "дудл" новогодним праздникам

Погода на Сочельник и Рождество: к чему готовится украинцам

Смотрите фото (3)
Погода на Сочельник и Рождество: к чему готовится украинцам
09:01 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В Украине на рождественские праздники, 6 и 7 января, придет резкое похолодание, а столбики термометров опустятся до 11 градусов мороза.

Погода в воскресенье, 6 января, в Украине будет в основном снежной, а воздух – влажный и морозный. Температура воздуха в среднем составит 3-5 градусов мороза, правда в Крыму столбики термометров поднимутся даже выше нуля. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Согласно данным, которые обнародовали синоптики, днем 6 января на большинстве территории Украины ожидается небольшой снег, в то же время на Востоке Украины снежить будет умеренно.

Кроме того, синоптики прогнозируют гололедицу на дорогах. Ветер будет юго-восточным с переходом на северо-восточный, а скорость его составит 5-10 метров в секунду.

Относительно температуры, то на западе, в центре и на севере столбики термометров опустятся до 3-5 градусов мороза, на востоке температура будет колебаться от -2 до -6 градусов, а на юге будет теплее – от +1 в Крыму до -3 на Николаевщине и Херсонщине. В Киеве синоптики прогнозируют умеренный снег, на дорогах – гололедицу. Температура в столице 6 января опустится до -3 – -5 градусов.

Прогноз погоды на 6 января, Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на воскресенье, 6 января, в городах Украины:

  • Ужгород – -2...-4
  • Львов – -3...-5
  • Ивано-Франковск – -3...-5
  • Тернополь – -3...-5
  • Черновцы – -3...-5
  • Хмельницкий – -3...-5
  • Луцк – -4...-6
  • Ровно – -3...-5
  • Житомир – -2...-4
  • Винница – -3...-5
  • Одесса – 0...-2
  • Николаев – -1...-3
  • Херсон – -1...-3
  • Симферополь – -1...+1
  • Кропивницкий – -3...-5
  • Черкассы – -3...-5
  • Чернигов – -3...-5
  • Сумы – -3...-5
  • Полтава – -4...-6
  • Днепр – -4...-6
  • Запорожье – -2...-4
  • Донецк – -4...-6
  • Луганск – -4...-6
  • Харьков – -4...-6
  • Киев – -3...-5

В понедельник, на Рождество, 7 января, в Украине небольшой снег, 8 января в западных, северных и центральных областях без существенных осадков. Температура ночью и днем 6-12° мороза, в южных областях днем 2-7° мороза (ночью 8 января, кроме юга, 9-15° мороза, в Карпатах и на севере Левобережья до 18° мороза). 

 

Прогноз погоды на 7 января, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 7 января:

  • Ужгород – ясно, ночью -7...-9, днем  -5...-7
  • Львов – снег, ночью и днем -6...-8
  • Ивано-Франковск – снег, ночью и днем -6...-8
  • Тернополь – снег, ночью и днем -6...-8
  • Черновцы –  снег, ночью -6...-8, днем -8...-10
  • Хмельницкий – снег, ночью и днем -7...-9
  • Луцк – ясно, ночью и днем -5...-7
  • Ровно –  ясно, ночью и днем -6...-8
  • Житомир – ясно, ночью и днем -7...-9
  • Винница –  снег, ночью и днем -7...-9 
  • Одесса –  снег, ночью -5...-7, днем -2...-4
  • Николаев – снег, ночью -6...-8, днем -3...-5
  • Херсон –  снег, ночью -6...-8, днем -3...-5
  • Симферополь – снег, ночью -3...-5, днем 0...+2
  • Кропивницкий – снег, ночью и днем -7...-9
  • Черкассы – снег, ночью и днем -8...-10
  • Чернигов –ясно, ночью и днем -8...-10
  • Сумы –ясно, ночью и днем -9...-11
  • Полтава –снег, ночью и днем -8...-10
  • Днепр – снег, ночью -7...-9, днем -6...-8
  • Запорожье – снег, ночью -6...-8, днем -3...-5
  • Донецк –  снег, ночью и днем -5...-7
  • Луганск – снег, ночью и днем -6...-8
  • Харьков –  снег, ночью и днем -7...-9
  • Киев – снег, ночью и днем -8...-10

Напомним, народные синоптики и климатологи сделали прогноз погоды на 2019-й год.  Климатологи отмечают, что зима не станет аномально холодной. Если на севере страны все покрыто снегом, то в южных регионах осадки будут замечать редко. Во второй половине января, видимо, вернутся холода. В этот период температура может опускаться до минус 10-15 градусов. В конце января синоптики ждут очередное потепление и слякоть, а вот февраль будет холодным и снежным. Кроме того, очень вероятен сильный ветер во время февральских морозов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Рождество, Сочельник, Прогноз погоды, Прогноз погоды на 6 января, Прогноз погоды на 7 января.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Рождественский сочельник 2019 года: поздравления в стихах, смс и открытки
02 Гадания на Рождество-2019: на замужество, характер жениха и судьбу
03 Рождество 2019: лучшие поздравления в прозе, стихах, смс и открытках
04 Подозреваемого в убийстве студенток задержали на кладбище в Турции
05 Как время повлияло на признанных красавиц ХХ века
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Итоги 5 января: Историческое событие для ПЦУ в Стамбуле, реакция РПЦ на Томос
Главные новости 5 января
В США умер экс-министр обороны Гарольд Браун
Умер экс-министр обороны США Браун
Погода на Сочельник и Рождество: к чему готовится украинцам
Погода на Сочельник и Рождество: к чему готовится украинцам
Рождество 2019: лучшие поздравления в прозе, стихах, смс и открытках
Рождество 2019: лучшие поздравления в прозе, стихах, смс и открытках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь