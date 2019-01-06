Погода на Сочельник и Рождество: к чему готовится украинцам

Новости Украины: В Украине на рождественские праздники, 6 и 7 января, придет резкое похолодание, а столбики термометров опустятся до 11 градусов мороза.

Погода в воскресенье, 6 января, в Украине будет в основном снежной, а воздух – влажный и морозный. Температура воздуха в среднем составит 3-5 градусов мороза, правда в Крыму столбики термометров поднимутся даже выше нуля. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Согласно данным, которые обнародовали синоптики, днем 6 января на большинстве территории Украины ожидается небольшой снег, в то же время на Востоке Украины снежить будет умеренно.

Кроме того, синоптики прогнозируют гололедицу на дорогах. Ветер будет юго-восточным с переходом на северо-восточный, а скорость его составит 5-10 метров в секунду.

Относительно температуры, то на западе, в центре и на севере столбики термометров опустятся до 3-5 градусов мороза, на востоке температура будет колебаться от -2 до -6 градусов, а на юге будет теплее – от +1 в Крыму до -3 на Николаевщине и Херсонщине. В Киеве синоптики прогнозируют умеренный снег, на дорогах – гололедицу. Температура в столице 6 января опустится до -3 – -5 градусов.

Прогноз погоды на 6 января, Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на воскресенье, 6 января, в городах Украины:

Ужгород – -2...-4

Львов – -3...-5

Ивано-Франковск – -3...-5

Тернополь – -3...-5

Черновцы – -3...-5

Хмельницкий – -3...-5

Луцк – -4...-6

Ровно – -3...-5

Житомир – -2...-4

Винница – -3...-5

Одесса – 0...-2

Николаев – -1...-3

Херсон – -1...-3

Симферополь – -1...+1

Кропивницкий – -3...-5

Черкассы – -3...-5

Чернигов – -3...-5

Сумы – -3...-5

Полтава – -4...-6

Днепр – -4...-6

Запорожье – -2...-4

Донецк – -4...-6

Луганск – -4...-6

Харьков – -4...-6

Киев – -3...-5

В понедельник, на Рождество, 7 января, в Украине небольшой снег, 8 января в западных, северных и центральных областях без существенных осадков. Температура ночью и днем 6-12° мороза, в южных областях днем 2-7° мороза (ночью 8 января, кроме юга, 9-15° мороза, в Карпатах и на севере Левобережья до 18° мороза).

Прогноз погоды на 7 января, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 7 января:

Ужгород – ясно, ночью -7...-9, днем -5...-7

Львов – снег, ночью и днем -6...-8

Ивано-Франковск – снег, ночью и днем -6...-8

Тернополь – снег, ночью и днем -6...-8

Черновцы – снег, ночью -6...-8, днем -8...-10

Хмельницкий – снег, ночью и днем -7...-9

Луцк – ясно, ночью и днем -5...-7

Ровно – ясно, ночью и днем -6...-8

Житомир – ясно, ночью и днем -7...-9

Винница – снег, ночью и днем -7...-9

Одесса – снег, ночью -5...-7, днем -2...-4

Николаев – снег, ночью -6...-8, днем -3...-5

Херсон – снег, ночью -6...-8, днем -3...-5

Симферополь – снег, ночью -3...-5, днем 0...+2

Кропивницкий – снег, ночью и днем -7...-9

Черкассы – снег, ночью и днем -8...-10

Чернигов –ясно, ночью и днем -8...-10

Сумы –ясно, ночью и днем -9...-11

Полтава –снег, ночью и днем -8...-10

Днепр – снег, ночью -7...-9, днем -6...-8

Запорожье – снег, ночью -6...-8, днем -3...-5

Донецк – снег, ночью и днем -5...-7

Луганск – снег, ночью и днем -6...-8

Харьков – снег, ночью и днем -7...-9

Киев – снег, ночью и днем -8...-10

Напомним, народные синоптики и климатологи сделали прогноз погоды на 2019-й год. Климатологи отмечают, что зима не станет аномально холодной. Если на севере страны все покрыто снегом, то в южных регионах осадки будут замечать редко. Во второй половине января, видимо, вернутся холода. В этот период температура может опускаться до минус 10-15 градусов. В конце января синоптики ждут очередное потепление и слякоть, а вот февраль будет холодным и снежным. Кроме того, очень вероятен сильный ветер во время февральских морозов.