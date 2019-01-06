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Названа причина смерти девушки, тело которой нашли в чемодане в Днепре

Названа причина смерти девушки, тело которой нашли в чемодане в Днепре
13:35 Сегодня Телеграф Фото: НПУ

Новости Украины: В полиции сообщили, что причиной смерти 19-летней девушки, тело которой нашли в чемодане возле мусорного бака, произошло из-за механической асфиксии.

По результатам судебно-медицинской экспертизы смерть 19-летней жительницы Новомосковского района, тело которой нашли в чемодане в мусорном баке на проспектов Героев в городе Днепре, наступила из-за механической асфиксии, передает пресс-служба полиции.

"Согласно справке судебно-медицинской экспертизы смерть девушки наступила в результате тупой травмы шеи и механической асфиксии", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, открытого по факту умышленного убийства, полиция принимает меры, направленные на установление лица, причастного к указанному преступлению. Добавим, что ранее полиция обнародовала фото погибшей с призывом о помощи в опознании.

После этого в соцсетях появилась информация, что это может быть студентка Дарья Белоус, которая исчезла. В полиции же имени погибшей не называют. Как сообщалось, в Днепре в мусорном баке нашли чемодан с телом молодой женщины. Как уточнили в полиции, на теле девушки отсутствуют следы насильственной смерти.

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Все по теме:

Причина смерти, Мусорный бак, Убийство девушки в Днепре, В Днепре нашли девушку в чемодане, Механическая асфиксия, Мертвое тело в чемодане.
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