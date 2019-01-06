В аэропорту "Львов" самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу

Новости Украины: В международном аэропорту "Львов" самолет авиакомпании Turkish Airlines по маршруту "Львов-Стамбул" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

В международном аэропорту "Львов" сегодня самолет авиакомпании Turkish Airlines сообщением "Львов-Стамбул" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пострадавших нет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор ОО "Варта-1", которое сотрудничает с правоохранительными органами, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

Как отмечается в заметке, в настоящее время аэропорт "Львов" приостановил прием и вылет самолетов.

"6 января в 10.00 в аэропорту Львова самолет Turkish Airlines выкатился за пределы посадочной полосы, аэропорт сейчас не принимает и не выпускает самолеты. Рейс 0442 сообщением Львов-Стамбул, во время взлета выкатился за взлетную полосу, количество пассажиров - 58 и один ребенок, повреждений в самолете нет, пассажиры эвакуированы. Рейс будет возобновлен", - говорится в заметке.

Вследствие инцидента в аэропорту объявили аварийную тревогу, пассажиров высадили и самолета Boeing 737 и переместили в терминал "А" аэропорта. В данное время самолет эвакуируют со взлетной полосы.По данным пресс-службы аэропорта, погодные условия были достаточными для вылета.

Напомним, с вечера 5 января 392 единицы спецтехники КК "Киевавтодор" и бригады по ручной уборке преодолевают последствия непогоды во всех районах столицы. В течение ночи работы проводились как на главных магистралях, улицах, по которым проходят маршруты движения общественного транспорта, искусственных сооружениях, так и на улицах районного и местного значения.