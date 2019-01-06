Боевики в воскресенье не нарушали режим тишины на Донбассе

Новости Украины: На Донбассе в воскресенье боевики не нарушали "режим тишины", украинские военные не пострадали.

Незаконные вооруженные формирования в течение дня воскресенья не нарушали режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил, ни один украинский военнослужащий не пострадал, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00, нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск не учтено", - говорится в сводке штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

Отмечается, что украинские военнослужащие продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, несмотря на ухудшение погодных условий.

Также в пресс-центре штаба отметили, что ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.