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Боевики в воскресенье не нарушали режим тишины на Донбассе

Боевики в воскресенье не нарушали режим тишины на Донбассе
19:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: На Донбассе в воскресенье боевики не нарушали "режим тишины", украинские военные не пострадали.

Незаконные вооруженные формирования в течение дня воскресенья не нарушали режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил, ни один украинский военнослужащий не пострадал, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00, нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск не учтено", - говорится в сводке штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

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Отмечается, что украинские военнослужащие продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, несмотря на ухудшение погодных условий.

Также в пресс-центре штаба отметили, что ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

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Украина, РФ, Донбасс, ОРДЛО, ООС.
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