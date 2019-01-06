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В Запорожской области произошло смертельное ДТП: еще 5 человек в больнице

В Запорожской области произошло смертельное ДТП: еще 5 человек в больнице
22:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Нацполиция

Новости Украины: В Запорожской области в ДТП погиб один человек, пятеро в больнице.

В Мелитопольском районе Запорожской области 6 января в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух легковушек погибла одна женщина, еще пятеро человек, среди которых двое несовершеннолетних детей, попали в больницу, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

"6 января около 16:00 на 386 км автодороги "Харьков-Симферополь" вблизи села Троицкое Мелитопольского района водитель автомобиля "Ауди", двигаясь в направлении города Мелитополь, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем "Chevrolet Lacetti", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате аварии пассажирка "Chevrolet" 34-летняя жительница г.Днепр погибла на месте. Травмы различной степени тяжести получили 38-летний водитель автомобиля "Chevrolet" и двое пассажиров - мальчик 2016 рождения и девочка 2018 рождения, а также житель Мелитополя 60-летний водитель автомобиля "Ауди". Все пострадавшие, госпитализированы в больницу. Пассажира "Ауди" 27-летнего жителя Мелитополя после оказания медицинской помощи отпустили домой.

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В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия.

Следователи решают вопрос об открытии уголовного производства по признакам ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

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ДТП, Авария, Запорожье, Запорожская область, Мелитополь.
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