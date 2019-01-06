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В крымских тюрьмах за 2018 год по политическим мотивам оказалось 37 человек

В крымских тюрьмах за 2018 год по политическим мотивам оказалось 37 человек
22:37 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины: В 2018-м в аннексированном Крыму лишили свободы 37 человек, среди которых 24 украинских моряка.

В течение 2018 года по политическим мотивам в аннексированном Крыму были лишены свободы 37 человек.

Об этом в интервью "Громадське. Крым" заявила руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

"37 человек были лишены свободы в рамках политически мотивированных дел. Из них 13 – гражданские лица. Среди них есть гражданские активисты, например, Сервер Мустафаев, Энвер Бекиров, Евгений Каракашев. Еще 24 человека – украинские моряки, которые являются военнопленными", – отметила Скрипник.

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Кроме того, по словам правозащитницы, в 2018 году российские силовики открыли в Крыму 44 новых уголовных дела по политическим мотивам.

Также на полуострове не менее 6 человек были лишены свободы по административным делам.

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Крым, РФ, Лишение свободы, Ольга Скрипник.
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