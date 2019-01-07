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Найден еще один турист, заблудившийся в горах на Закарпатье

Найден еще один турист, заблудившийся в горах на Закарпатье
19:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: dsns.gov.ua

Новости Украины: В горах на Закарпатье спасатели нашли одного из заблудившихся туристов.

"6 января в Службу спасения поступило еще одно сообщение о том, что в районе горы Гимба заблудились двое лыжников. Сообщила об этом спасателям в 20:20 жена одного из туристов. После обеда спасателям удалось установить телефонную связь с одним из туристов, который сообщил свои координаты и в 15:40 спасатели отыскали его в удовлетворительном состоянии у подножия горы Стий со стороны Свалявского района", — говорится в сообщении ГСЧС.

Так, заблудившимся оказался житель Киева 1984 года рождения. Сейчас идут поиски его товарища, ведь, как выяснилось, они решили разделиться и пошли в разные стороны.

К поискам привлечены 27 человек и 7 единиц техники, из которых от ГСЧС — 17 спасателей и 4 единицы техники.

В горах Закарпатья погиб лыжник

Как сообщалось ранее, 6 января туристы, которые занимались фрирайдом на вершине горы Гимба Межгорского района, в условиях плохой видимости потеряли ориентиры и заблудились. На их поиски было направлено отделение горных поисковиков с. Нижние Ворота Воловецкого района. В 00:15 спасатели нашли двух туристов, и те сообщили, что их товарищ не смог продолжить с ними маршрут и остался ждать помощи в горах.

Спасатели привлекли к поискам третьего туриста еще две горные поисковые-спасательные отделения с м. Мукачево и пгт Межгорье. Около трех часов утра профессионалы ГСЧС нашли лыжную маску и палки заблудившегося, однако его рядом не обнаружено.

Впоследствии в Карпатах нашли тело туриста, который заблудился в ночь против Рождества.

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Закарпатье, Закарпатская область, ГСЧС Украины, Гора Гимба.
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