В горах Закарпатья погиб лыжник

Новости Украины: С 6 января на Закарпатье проходят две операции по спасению заблудившихся туристов.

Со вчерашнего дня на Закарпатье проходят две спасательные операции, по итогам которой двоих лыжников обнаружили и доставили в с. Пилипец, а также выявили тело третьего потерявшегося туриста, при этом поиски второй заблудившейся компании продолжаются, сообщил глава Госслужбы Украины по ЧС Николай Чечеткин в понедельник днем.

"Сначала спасатели искали заблудившихся в Межгорском районе возле г.Гимба во время катания на лыжах в лавиноопасном месте. Двое из 3-х были найдены еще в 23:50 6 января. В удовлетворительном состоянии они были направлены в с.Пилипец. Тело еще одного нашли уже сегодня ...", - написал он в своей странице в соцсети Фейсбук.

По словам Н.Чечеткина, другую компанию лыжников ищут до сих пор.

"7 января в 13:30 вышел на связь один из заблудившихся. Спасатели тремя группами прочесывают местность, чтобы добраться до пострадавших", - добавил глава ГСЧС.

Он подчеркнул: "Этих неприятностей можно было бы избежать, если бы люди прислушивались к предостережениям ГСЧС и не гонялись бы за острыми впечатлениями. Слишком высока цена за сомнительное удовольствие. Поэтому я еще раз советую не переоценивать собственные силы".