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В Одесской области задержали "минера" киевского метро

В Одесской области задержали &quot;минера&quot; киевского метро
22:54 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: В Овидиопольском районе Одесской области задержан подозреваемый в "минировании" киевского метрополитена.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в области, накануне разоблачен злоумышленник, который сделал ложное сообщение о минировании, позвонив с мобильного телефона своего товарища.

Подозреваемый отмечал праздник в компании друзей. Он незаметно воспользовался телефоном друга, позвонил на "102" и сообщил, что через два дня взорвется одна из станций столичного метрополитена. Работники полиции, взрывотехнической службы и СБУ тщательно проверили сообщение на достоверность. Правоохранители устанавливали местонахождение правонарушителя", - сообщили в главке.

В Одесской области задержан подозреваемый в убийстве четверых человек

По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

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СБУ, Метро, Метрополитен, Одесская область, Киевское метро, Национальная полиция.
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