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Штаб ООС: оккупационные войска Донбасса один раз нарушили режим тишины

Штаб ООС: оккупационные войска Донбасса один раз нарушили режим тишины
18:25 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Вследствие обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

С начала суток на Донбассе российско-оккупационные войска один раз нарушили режим тишины. Как сообщает в вечерней сводке пресс-центр операции Объединенных сил, опорные пункты украинских войск вблизи поселка Новотошковское на Луганском направлении враг обстрелял из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

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"Вместе с тем, несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии столкновения, соблюдая при этом условия прекращения огня. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - отметили в пресс-центре.

Как сообщалось, 7 января на Донбассе оккупанты 5 раз обстреляли позиции Объединенных сил, один украинский военнослужащий получил ранения.

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Луганск, Донбасс, ВСУ, Новотошковское, ООС, Штаб ООС.
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