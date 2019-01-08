Турецкий суд избрал меру пресечения для убийцы двух студенток

Новости Украины: Убийце из Турции двух студенток-землячек избрали меру пресечения, на суде задержанный признал свою вину.

Турецкий суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей гражданину Турции, подозреваемому в убийстве двух своих землячек, учившихся в Харьковском национальном университете им.В.Каразина.

Как сообщает во вторник департамент коммуникации Национальной полиции Украины, советник посольства Турции в Украине по внутренним делам Хакан Сиралы в ходе встречи с первым заместителем главы Национальной полиции Украины Вячеславом Аброськиным выразил благодарность украинским полицейским за успешное взаимодействие в расследовании убийства двух студенток в Харькове.

Также турецкая сторона сообщила, что на суде задержанный признал свою вину. Суд уже избрал ему меру пресечения – содержание под стражей. По законодательству Турции ему грозит пожизненное лишение свободы.

По словам В.Аброськина, в течение суток украинские полицейские передали турецким коллегам необходимую информацию относительно разыскиваемого.

"Мы своевременно передали данные гражданина Турции, который обоснованно подозревается в убийстве, а турецкая сторона мгновенно отреагировала. В результате преступник был задержан", - отметил первый замглавы Нацполиции Украины.