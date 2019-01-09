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В Одессе задержали подполковника полиции за систематические взятки

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В Одессе задержали подполковника полиции за систематические взятки
10:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ssu.gov.ua

Новости Украины: В Одессе разоблачен начальник подразделения райотдела ГУ Нацполиции, занимавшийся поборами с предпринимателей.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой и Государственным бюро расследований уличили в систематическом получении неправомерной выгоды руководителя подразделения одного из райотделов Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Как сообщает в среду пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что подполковник полиции наладил механизм получения неправомерной выгоды от местных предпринимателей за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности. Стоимость его "услуг" составляла от $300 ежемесячно с одного торгового места.

Сотрудники СБУ также задокументировали факт вымогательства от частного предпринимателя $4 тыс. – за эту сумму руководитель подразделения райотдела полиции обещал содействие в признании родственника предпринимателя непригодным к военной службе.

Правоохранители задержали полицейского на рабочем месте при получении $3800 - очередного транша взятки.

Ранее оперативники спецслужбы зафиксировали получение злоумышленником неправомерной выгоды в сумме $500.

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Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, в Тернополе к четырем с половиной годам заключения приговорен информатор боевиков, который собирал информацию о силах антитеррористической операции на территории региона.

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Одесса, СБУ, Полиция, Взятка, ГБР.
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