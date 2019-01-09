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В Киеве ограбили квартиру народного депутата Кривенко

В Киеве ограбили квартиру народного депутата Кривенко
11:43 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Днепровском районе Киева ограбили квартиру внефракционного народного депутата Украины Виктора Кривенко.

Внефракционный народный депутат Верховной рады Украины Виктор Кривенко на своей странице в Facebook сообщил, что его квартиру, расположенную в Днепровском районе Киева, обокрали.

Депутат глубоко возмущен произошедшим и опубликовал фото, на котором заметны разбросанные по квартире вещи. На данный момент другие подробности не сообщаются.

Пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало в интервью журналистам сообщил, что воры проникли в квартиру, после того как взломали замки дверей. По предварительной информации, забрали деньги и ювелирные украшения.

В декларации Виктора Кривенко указана только одна квартира в Киеве. Она принадлежит гражданке Украины Маципуре Алле Анатольевне и находится в безвозмездном пользовании Кривенко.

Известно, что на месте работала следственно-оперативная группа. Открыто производство по ст. 185 УК (кража).

Напомним, в начале декабря 2018 года стало известно, что под Киевом ограбили дом родителей заместителя генерального прокурора Украины Евгения Енина. Полиции удалось установить, что грабителей было двое. Злоумышленники залезли в частный дом супругов Ениных, пока тех в нем не было, и вынесли драгоценности и деньги, которые там хранились. Заметив, что в дом возвращается хозяин, преступникам удалось скрыться с места преступления. По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины ("Кража"). 

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Верховная Рада, Киев, Квартира, Ограбление, Виктор Кривенко, Внефракционный депутат.
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