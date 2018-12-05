Под Киевом обокрали дом родителей заместителя генпрокурора

Новости Украины: В Киевской области из дома родителей заместителя генпрокурора Енина грабители вынесли деньги и драгоценности.

Под Киевом ограбили дом родителей заместителя генерального прокурора Украины Евгения Енина. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на местную полицию. Кража произошла в селе Михайловка Рубежовка Киево-Святошинского района.

Полиции удалось установить, что грабителей было двое. Злоумышленники залезли в частный дом супругов Ениных, пока тех в нем не было, и вынесли драгоценности и деньги, которые там хранились.

Заметив, что в дом возвращается хозяин, преступникам удалось скрыться с места преступления. По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины ("Кража"). Отметим, что на официальном сайте ГУ НП в Киевской области пока информации о этом событии нет.

Напомним, 25 ноября возле Центрального универмага Киева неизвестные вскрыли автомобиль и украли личные вещи жены бывшего премьер-министра Украины Анатолия Кинаха Марины Кинах.