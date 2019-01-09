Украинская семья пыталась выехать из Польши с поддельными штампами в паспортах

Новости Украины: На пункте пропуска в Польше у украинской семьи обнаружили фальшивые литовские пограничные контрольные штампы.

Сотрудники пограничной службы Польши обнаружили в паспортах украинской семьи поддельные литовские пограничные контрольные штампы.

По данным местных СМИ, на пункте пропуска в Корчевой пограничники заметили, что в паспортах у украинской семьи имеется 16 фальшивых оттисков штампов литовской пограничной службы. Граждане Украины в последствии признались, что вынуждены были подделать штампы, так как долго находились в Европейском Союзе.

Пресс-секретарь Бескидького отдела Пограничной службы Эльжбеты Пикор рассказала, что в подлинности штампов во время проверки паспортов усомнились у четырех членов семьи, так как отпечатки литовских пограничных контрольных штампов отличались от действующих образцов. Кроме того, был обнаружен другой шрифт с указанием даты и контрольной цифры, а также отсутствие люминесценции.

Также польские пограничники выяснили, что данная украинская семья никогда не пересекала границу с Литвой.

В результате раскрытия аферы, украинцев уведомили об открытии уголовного производства в связи с использованием "фальшивок" на государственной границе. Сообщается, что украинской семье было решено применить 4 месяца лишения свободы с условным приостановлением его выполнения сроком на один год.