Скачать
Среда, 09.01.2019
Как увеличили выплаты военным в 2019 году: цифры Минобороны
Как увеличили выплаты военным в 2019 году: цифры Минобороны
Украинцев предупреждают об ухудшении погоды: что происходит на дорогах
Ухудшение погоды: что происходит на дорогах
Чемпионов Украины сняли с Кубка Украины
Чемпионов Украины сняли с Кубка Украины
Популярные посевалки на Старый Новый год 2019
Популярные посевалки на Старый Новый год 2019

Пограничник на Закарпатье пытался съесть 200 долларов взятки

Пограничник на Закарпатье пытался съесть 200 долларов взятки
17:30 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Инспектор пограничной службы решил избавиться от доказательств получения им неправомерной выгодны в размере 200 долларов.

Инспектора пограничной службы в Закарпастський области задержали правоохранители во время получения им части неправомерной выгоды - 200 долларов, которые пограничник попытался съесть. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

Как отмечается, пограничник на пункте пропуска "Лужанка" за вознаграждение помогал гражданам с контрабандой, а именно способствовал беспрепятственному перемещению табачных изделий из Украины в страны ЕС.

"Правоохранителями был задокументирован факт вымогательства тысячи долларов США неправомерной выгоды за решение данного вопроса. Средства получал частями", - указали в полиции.

В Одессе задержали подполковника полиции за систематические взятки

Сегодня, 9 января, во время получения последней части взятки в сумме 200 долларов США, как отмечается, инспектора пограничной службы задержали.

"Чтобы избавиться от предмета преступления, денег, и в дальнейшем избежать ответственности за его совершение, пограничник пытался их съесть", - добавили правоохранители.

На данный момент фигурант задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. В пункте пропуска "Лужанка" проводятся процессуальные мероприятия.

В ходе досудебного расследования в уголовном производстве, открытого по ч. 3 ст. 368 УК, будет проверяться причастность других лиц пограничной службы указанного пункта пропуска в коррупционной деятельности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Взятка, Коррупция, Закарпатская область, Пограничник, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 До -15 мороза и снегопады: украинцам обещают ухудшение погоды
02 Помощь на ребенка 2019: как изменятся соцвыплаты
03 Гороскоп на сегодня, 9 января 2019: все знаки Зодиака
04 Украинцы смогут жениться повторно без развода
05 Степанов день 9 января: поверья и приметы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
До -15 мороза и снегопады: украинцам обещают ухудшение погоды
Морозы и снегопады: украинцам обещают ухудшение погоды
Помощь на ребенка 2019: как изменятся соцвыплаты
Помощь на ребенка 2019: как изменятся соцвыплаты
Как отличить грипп от простуды: Супрун назвала главные признаки
Как отличить грипп от простуды: признаки
Что приготовить на Старый Новый год 2019
Что приготовить на Старый Новый год 2019
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь