Пограничник на Закарпатье пытался съесть 200 долларов взятки

Новости Украины: Инспектор пограничной службы решил избавиться от доказательств получения им неправомерной выгодны в размере 200 долларов.

Инспектора пограничной службы в Закарпастський области задержали правоохранители во время получения им части неправомерной выгоды - 200 долларов, которые пограничник попытался съесть. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

Как отмечается, пограничник на пункте пропуска "Лужанка" за вознаграждение помогал гражданам с контрабандой, а именно способствовал беспрепятственному перемещению табачных изделий из Украины в страны ЕС.

"Правоохранителями был задокументирован факт вымогательства тысячи долларов США неправомерной выгоды за решение данного вопроса. Средства получал частями", - указали в полиции.

Сегодня, 9 января, во время получения последней части взятки в сумме 200 долларов США, как отмечается, инспектора пограничной службы задержали.

"Чтобы избавиться от предмета преступления, денег, и в дальнейшем избежать ответственности за его совершение, пограничник пытался их съесть", - добавили правоохранители.

На данный момент фигурант задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. В пункте пропуска "Лужанка" проводятся процессуальные мероприятия.

В ходе досудебного расследования в уголовном производстве, открытого по ч. 3 ст. 368 УК, будет проверяться причастность других лиц пограничной службы указанного пункта пропуска в коррупционной деятельности.