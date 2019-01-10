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Гололед и снег: водителей предупреждают об осложнении погодных условий

Гололед и снег: водителей предупреждают об осложнении погодных условий
11:28 Сегодня Телеграф Фото: Ukravtodor.Gov.Ua

Новости Украины: По всей Украине проезд по дорогам госзначения обеспечен, несмотря на осадки в ряде областей.

Проезд по дорогам государственного значения в Украине повсеместно обеспечен, однако дорожное покрытие в большинстве областей заснежено в связи с небольшими осадками, сообщает Агентство автомобильных дорог Украины "Укравтодор".

"Состояние покрытия на а/д государственного значения в большинстве областей заснеженное, в Донецкой и Херсонской областях наблюдаются накаты, в Одесской области - местами гололедица… Выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снега, осуществляется обработка дорог противогололедными материалами. Проезд по дорогам государственного значения обеспечен", - говорится в сводке по состоянию на 6.00 четверга, опубликованной на официальном сайте "Укравтодора".

Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожные организации задействовали в работе 540 единиц техники и 700 рабочих.

По данным "Укравтодора", по состоянию на 6.00 в Украине местами идет небольшой снег в Волынской, Днепропетровской, Закарпатской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. В Одесской области - снег с дождем. В Николаевской области - туман. На остальной территории - без осадков. Температура воздуха в ночное время на всей территории 1-15 градусов мороза, в южных областях - от 0 до 9 градусов мороза.

На высокогорье Карпат преимущественно без осадков, лишь на Яблунецком перевале небольшой снег. Температура воздуха 2-12 градусов мороза. Состояние покрытия местами заснеженное.

По сообщению Укргидрометцентра, 10 января в западных и северных областях Украины небольшой снег, температура 3-8 градусов мороза; на остальной территории снег, в Запорожской области - умеренный снег, в южной части мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега и гололед, на юге температура от -3 до +2°С. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, в южных и восточных областях местами порывы ветра 15-20 м/с, вьюги.

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Дороги, Укравтодор, Снег, Гололед, Проезд по дорогам.
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