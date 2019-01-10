Украину будет штормить: синоптики обещают много снега и гололед

Новости Украины: Погода в Украине в четверг, 10 января, будет сложной: на юге, а также в большинстве центральных областей, вечером и на Востоке будет падать снег под свист штормового ветра.

Северо-западная половина Украины останется в ближайшие сутки, 10 января, в холодной воздушной массе, на остальную территорию с юга Европы начнет распространяться более теплый воздух, поэтому температура здесь повысится, особенно днем, сообщает Укргидрометцентр. Погоду в стране с осадками различной интенсивности будет определять поле пониженного давления и атмосферные фронты.

В четверг в западных, северных и Винницкой областях ночью без существенных осадков, днем небольшой снег; температура ночью 11-16°, днем 3-8° мороза. На остальной территории – снег, ночью в Одесской области значительный снег, днем в южной части мокрый снег и дождь, местами значительные осадки, налипание мокрого снега и гололед; температура ночью 5-10°, в южных областях 0-5° мороза, днем от 4° мороза до 2° тепла, на крайнем юге 1-6° тепла. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, в южных, днем и в восточных областях порывы 15-20 м/с, метели.

В Киеве ночью - без существенных осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 5-7° мороза.

Прогноз погоды на 10 января, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 10 января:

Ужгород – снег, ночью -5...-7, днем -1...-3

– снег, ночью -5...-7, днем -1...-3 Львов – снег, ночью -9...-11, днем -3...-5

– снег, ночью -9...-11, днем -3...-5 Ивано-Франковск – снег, ночью -7...-9, днем -3...-5

– снег, ночью -7...-9, днем -3...-5 Тернополь – снег, ночью -10...-12, днем -4...-6

– снег, ночью -10...-12, днем -4...-6 Черновцы – снег, ночью -9...-11, днем -3...-5

– снег, ночью -9...-11, днем -3...-5 Хмельницкий – ясно, ночью -10...-12, днем -4...-6

– ясно, ночью -10...-12, днем -4...-6 Луцк – снег, ночью -11...-13, днем -4...-6

– снег, ночью -11...-13, днем -4...-6 Ровно – ясно, ночью -11...-13, днем -4...-6

– ясно, ночью -11...-13, днем -4...-6 Житомир – снег, ночью -12...-14, днем -4...-6

– снег, ночью -12...-14, днем -4...-6 Винница – снег, ночью -9...-11, днем -2...-4

– снег, ночью -9...-11, днем -2...-4 Одесса – снег с дождем, ночью -1...-3, днем +3...+5

– снег с дождем, ночью -1...-3, днем +3...+5 Николаев – снег с дождем, ночью -3...-5, днем -1...-3

– снег с дождем, ночью -3...-5, днем -1...-3 Херсон – снег с дождем, ночью -1...-3, днем +2...+4

– снег с дождем, ночью -1...-3, днем +2...+4 Симферополь – дождь, ночью 0...+2, днем +4...+6

– дождь, ночью 0...+2, днем +4...+6 Кропивницкий –снег, ночью -6...-8, днем -1...+1

–снег, ночью -6...-8, днем -1...+1 Черкассы – снег, ночью -10...-12, днем -4...-6

– снег, ночью -10...-12, днем -4...-6 Чернигов – снег, ночью -12...-14, днем -5...-7

– снег, ночью -12...-14, днем -5...-7 Сумы – снег, ночью -10...-12, днем -3...-5

– снег, ночью -10...-12, днем -3...-5 Полтава – снег, ночью -8...-10, днем -1...-3

– снег, ночью -8...-10, днем -1...-3 Днепр – снег, ночью -7...-9, днем -1...+1

– снег, ночью -7...-9, днем -1...+1 Запорожье – снег с дождем, ночью -4...-6, днем +1...+3

– снег с дождем, ночью -4...-6, днем +1...+3 Донецк – снег, ночью -4...-6, днем 0...+2

– снег, ночью -4...-6, днем 0...+2 Луганск – снег, ночью -7...-9, днем -3...-4

– снег, ночью -7...-9, днем -3...-4 Харьков – снег, ночью -7...-9, днем -1...-3

– снег, ночью -7...-9, днем -1...-3 Киев – снег, ночью -13...-15, днем -5...-7

В пятницу, 11 января, в южных, восточных и центральных областях Украины пройдет мокрый снег и дождь, местами ожидается гололед, порывы ветра 15-20 м/с. В восточных, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях - местами значительный мокрый снег, метель. На остальной территории без существенных осадков, лишь на Прикарпатье ночью небольшой снег. На дорогах страны гололедица. Температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 5-11°, в Волынской, Ровенской, Львовской областях местами 12-15° мороза, днем 3-8° мороза; на остальной территории в течение суток от 2° мороза до 3° тепла, в восточных областях ночью 2-7° мороза.

В Киеве в пятницу - без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 4-6° мороза.

Прогноз погоды на 11 января, Фото: meteo.gov.ua

12 января сохранится облачная погода. В центральных и восточных областях мокрый снег и дождь, гололед, в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях местами значительный мокрый снег, метели; в южной части осадки преимущественно в виде дождя; на остальной территории без существенных осадков, только в прикарпатских областях ночью небольшой снег). Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, в Украине, кроме запада и севера, порывы 15-20 м/сек.

Температура в западных, северных, Винницкой, Черкасской областях ночью 6-11°(на Волыни, Ривненщине, Львовщине местами 12-15° мороза), днем 3-8° мороза; на остальной территории в течение суток от 2° мороза до 3° тепла, в восточной части ночью 2-7° мороза.

12 января в Киеве местами небольшой снег; температура ночью 6-11°, местами 12-15° мороза; днем 0-5° мороза. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный с переходом на западный, 7-12 м/сек.

Прогноз погоды на 12 января, Фото: meteo.gov.ua

В последующие дни, 13-14 января, ожидаются временами небольшие (в Карпатах и на Закарпатье умеренные) осадки в виде снега. 13 января в западных областях, 14 января на Правобережье местами с дождем; в южных областях без существенных осадков. Температура ночью 2-8° мороза, 14 января, на западе местами 0-2° тепла; днем от 3° мороза до 3° тепла, 14 января в южных областях до 5° тепла.

На 13-14 января синоптики прогнозируют в Киеве временами небольшой снег, днем 14 января местами с дождем. Температура ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

Прогноз погоды на 13 января, Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 14 января, Фото: meteo.gov.ua

Напомним, народные синоптики и климатологи сделали прогноз погоды на 2019-й год. Климатологи отмечают, что зима не станет аномально холодной. Если на севере страны все покрыто снегом, то в южных регионах осадки будут замечать редко. Во второй половине января, видимо, вернутся холода.

В этот период температура может опускаться до минус 10-15 градусов. В конце января синоптики ждут очередное потепление и слякоть, а вот февраль будет холодным и снежным. Кроме того, очень вероятен сильный ветер во время февральских морозов.

Как и в уходящем году, снег будет покрывать значительную часть страны едва ли не до апреля. Согласно народным приметам, в годы, когда Пасха приходит поздно, холоды держатся долго. Пасха в в 2019 году празднуется 28 апреля. Самой лучшей температурой в марте будет 9-10 градусов тепла. Тепло резко сменит холод в конце апреля. А к летней температуре в 20-23 градуса можно готовиться уже в середине мая