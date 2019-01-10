Украину будет штормить: синоптики обещают много снега и гололед

Северо-западная половина Украины останется в ближайшие сутки, 10 января, в холодной воздушной массе, на остальную территорию с юга Европы начнет распространяться более теплый воздух, поэтому температура здесь повысится, особенно днем, сообщает Укргидрометцентр. Погоду в стране с осадками различной интенсивности будет определять поле пониженного давления и атмосферные фронты.
В четверг в западных, северных и Винницкой областях ночью без существенных осадков, днем небольшой снег; температура ночью 11-16°, днем 3-8° мороза. На остальной территории – снег, ночью в Одесской области значительный снег, днем в южной части мокрый снег и дождь, местами значительные осадки, налипание мокрого снега и гололед; температура ночью 5-10°, в южных областях 0-5° мороза, днем от 4° мороза до 2° тепла, на крайнем юге 1-6° тепла. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, в южных, днем и в восточных областях порывы 15-20 м/с, метели.
В Киеве ночью - без существенных осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 5-7° мороза.
Прогноз погоды на 10 января, Фото: meteo.gov.ua
Погода в городах Украины на 10 января:
В пятницу, 11 января, в южных, восточных и центральных областях Украины пройдет мокрый снег и дождь, местами ожидается гололед, порывы ветра 15-20 м/с. В восточных, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях - местами значительный мокрый снег, метель. На остальной территории без существенных осадков, лишь на Прикарпатье ночью небольшой снег. На дорогах страны гололедица. Температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 5-11°, в Волынской, Ровенской, Львовской областях местами 12-15° мороза, днем 3-8° мороза; на остальной территории в течение суток от 2° мороза до 3° тепла, в восточных областях ночью 2-7° мороза.
В Киеве в пятницу - без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 4-6° мороза.
Прогноз погоды на 11 января, Фото: meteo.gov.ua
12 января сохранится облачная погода. В центральных и восточных областях мокрый снег и дождь, гололед, в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях местами значительный мокрый снег, метели; в южной части осадки преимущественно в виде дождя; на остальной территории без существенных осадков, только в прикарпатских областях ночью небольшой снег). Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, в Украине, кроме запада и севера, порывы 15-20 м/сек.
Температура в западных, северных, Винницкой, Черкасской областях ночью 6-11°(на Волыни, Ривненщине, Львовщине местами 12-15° мороза), днем 3-8° мороза; на остальной территории в течение суток от 2° мороза до 3° тепла, в восточной части ночью 2-7° мороза.
12 января в Киеве местами небольшой снег; температура ночью 6-11°, местами 12-15° мороза; днем 0-5° мороза. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный с переходом на западный, 7-12 м/сек.
Прогноз погоды на 12 января, Фото: meteo.gov.ua
В последующие дни, 13-14 января, ожидаются временами небольшие (в Карпатах и на Закарпатье умеренные) осадки в виде снега. 13 января в западных областях, 14 января на Правобережье местами с дождем; в южных областях без существенных осадков. Температура ночью 2-8° мороза, 14 января, на западе местами 0-2° тепла; днем от 3° мороза до 3° тепла, 14 января в южных областях до 5° тепла.
На 13-14 января синоптики прогнозируют в Киеве временами небольшой снег, днем 14 января местами с дождем. Температура ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.
Прогноз погоды на 13 января, Фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 14 января, Фото: meteo.gov.ua
Напомним, народные синоптики и климатологи сделали прогноз погоды на 2019-й год. Климатологи отмечают, что зима не станет аномально холодной. Если на севере страны все покрыто снегом, то в южных регионах осадки будут замечать редко. Во второй половине января, видимо, вернутся холода.
В этот период температура может опускаться до минус 10-15 градусов. В конце января синоптики ждут очередное потепление и слякоть, а вот февраль будет холодным и снежным. Кроме того, очень вероятен сильный ветер во время февральских морозов.
Как и в уходящем году, снег будет покрывать значительную часть страны едва ли не до апреля. Согласно народным приметам, в годы, когда Пасха приходит поздно, холоды держатся долго. Пасха в в 2019 году празднуется 28 апреля. Самой лучшей температурой в марте будет 9-10 градусов тепла. Тепло резко сменит холод в конце апреля. А к летней температуре в 20-23 градуса можно готовиться уже в середине мая