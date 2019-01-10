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Во Львовской области во время пожара погиб младенец

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Во Львовской области во время пожара погиб младенец
11:47 Сегодня Телеграф ГСЧС Фото: ГСЧС

Новости Украины: Во Львовской области во время пожара в частном жилом доме погибла годовалая девочка, еще один ребенок госпитализирован.

Годовалый ребенок погиб в с.Мурованое Сокальского района Львовской области в результате пожара в частном доме, еще один госпитализирован.

Как сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации, пожар вспыхнул вечером 9 января. Девочка 2017 года рождения погибла на месте пожара, а еще один ребенок 7 лет госпитализирован в больницу г.Червоноград с диагнозом отравление продуктами горения.

Пожар ликвидирован до прибытия спасателей. Причину пожара устанавливают.

Напомним, в городе Деражня Хмельницкой области в результате пожара в частном жилом доме погибли трое людей.

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Львовская область, Пожар, ГСЧС, Происшествие.
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