В Хмельницкой области горел частный дом: погибли три человека

Новости Украины: Три человека погибли в результате пожара в частном доме на Хмельнитчине.

В городе Деражня Хмельницкой области в результате пожара в частном жилом доме погибли трое людей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"9 января в 03:24 в г. Деражня, ул. Круча, 29 в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли трое людей. В 03:38 пожар ликвидирован на площади 32 кв.м", - говорится в сообщении.

К тушению привлекались десять человек л/с и две единицы техники ГСЧС.

Напомним, в Харьковской области во время пожара в жилом доме погибли младенец и его 17-летняя мать.

Напомним, почти 900 пожаров, на которых погибли свыше 60 человек, произошли в Украине на прошлой неделе.