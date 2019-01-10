Убийство работника УГО в Киеве: подозреваемого боксера выпустили под залог

Новости Украины: Подозреваемого в убийстве сотрудника Управления государственной охраны, боксера Петра Очеретяного выпустили под залог в 600 тысяч гривен.

Задержанного боксера Петра Очеретяного, которого подозревают в в убийстве 26-летнего сотрудника Управления государственной охраны, отпустили под залог.

Как сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook, сумма залога составляет 600 тысяч гривен, на подозреваемого надели электронный браслет. Данную информацию также подтвердила вдова погибшего.

Напомним, в Киеве 2 января в Печерском районе столицы в результате конфликта погиб сотрудника УГО. В ходе расследования было установлено, что смертельный удар нанес украинский боксер Петр Очеретяный, который после нападения скрылся с места преступления, однако, потом сдался полиции.

Погибшим оказался Василий Хмелюк, сотрудник Управления государственной охраны. В пятницу, 4 января суд решил взять Очеретяного под стражу на два месяца с альтернативой залога.

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец рассказала журналистам "Украинской правды", что суд также возложил на боксера ряд обязанностей и запретил общение со свидетелями. Среди прочего, суд обязал Очеретяного сдать документы на выезд за границу, находиться по месту проживания, прибывать по вызову к следователю или прокурору. Сообщается, что прокуратура внесла апелляцию на залог, ее будут рассматривать в Киевском апелляционном суде.