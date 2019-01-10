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Убийство работника УГО в Киеве: подозреваемого боксера выпустили под залог

Убийство работника УГО в Киеве: подозреваемого боксера выпустили под залог
13:37 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Подозреваемого в убийстве сотрудника Управления государственной охраны, боксера Петра Очеретяного выпустили под залог в 600 тысяч гривен.

Задержанного боксера Петра Очеретяного, которого подозревают в в убийстве 26-летнего сотрудника Управления государственной охраны, отпустили под залог.

Как сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook, сумма залога составляет 600 тысяч гривен, на подозреваемого надели электронный браслет. Данную информацию также подтвердила вдова погибшего.

Напомним, в Киеве 2 января в Печерском районе столицы в результате конфликта погиб сотрудника УГО. В ходе расследования было установлено, что смертельный удар нанес украинский боксер Петр Очеретяный, который после нападения скрылся с места преступления, однако, потом сдался полиции.

 
 
 
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Убийца на свободе! ⠀Слава Украине! ⠀всего 600 тыс грн ($21тыс) ⠀вот столько стоит жизнь офицера, участника боевых действий, человека который каждый день защищал страну, президента и был готов отдать свою жизнь за первых лиц страны. ⠀ ⠀боксёр-убийца Петя Очеретяный, мой сосед, живет в соседнем квартале, его дом я прохожу каждый день когда иду с ребёнком в парк!! ⠀Как??? Как суд мог так решить?? Почему такая несправедливость??? ⠀соседи, будьте осторожны, убийца-боксёр снова разгуливает со своей таксой. Возможно убьёт ещё кого-то !

Публикация от Алина Хмелюк (@ali_khmelyuk)

 

Погибшим оказался Василий Хмелюк, сотрудник Управления государственной охраны. В пятницу, 4 января суд решил взять Очеретяного под стражу на два месяца с альтернативой залога. 

 
 
 
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Как Убили Моего Мужа‼️ ⠀расскажу все как есть, так как сил нет читать этот бред журналистов. ⠀ ⠀2 января в 22.30 я, муж Василий, маленький Глебик (1,3 года), брат Васи Дима (12лет), мой брат Леша и друг Никита. Возвращались из гостей, были у нашей с Лешей двоюродной сестры (заехали на чизкейк). ⠀за рулем был мой брат, подъезжая к жилому комплексу, к шлагбауму. Он не пропустил отвязанную таксу. Из-за чего боксер-убийца подошёл к окну и начал возмущаться, ругаться и тд. Сзади нашей машины уже собралась очередь на взъезд во двор. ⠀Мой муж Вася вышел из машины для того что бы поговорить из-за чего он так возмущается. С ним вышел и Никита, мало ли, вдруг неадекватный. ⠀ ⠀тем временем Лёша завёз нас во двор. Я с маленьким Глебом и Димой осталась в машине, а сам пошёл к парням. ⠀ ⠀Вася стоял, руки в карманах и спорили что-то на счёт собаки. И тут боксёр-убийца нанёс неожиданный удар в голову, Вася упал ( затылком не ударился). Боксёр-убийца Отвязал свою вторую собаку Мастиф, взял проклятую таксу и скрылся. ⠀Леша и Никита начали оказывать первую помощь и приводить в чувства. ⠀потом Леша позвал меня. Вася был без сознания, но вроде пульс был или может мы просто хотели в это верить. ⠀я вызвала все скорые которые знала. ⠀приехали очень быстро, где-то через минут 5. Но было поздно!!! ⠀долго пытались реанимировать. Но мужа не стало. Вскрытие показало: смерть наступила от удара в голову, кровоизлияние. ⠀ ⠀убийца-боксёр - Петр очеретяный, 36 лет, профессиональный боксёр, живет в соседнем квартале, ул предславенская 51. ⠀ ⠀после того как убил мужа, скрывался сутки, сбрил бороду. Когда понял что в тупике пришёл сдаваться в полицию с адвокатом. ⠀ ⠀то что пишут в интернете - не верьте. ⠀пистолета у мужа не было ( во первых в его пальто очень мелкие карманы, даже телефон выпадал, во-вторых он очень любил и дорожил своей работой и знал что малейший «косяк» ( драка, потасовках) сразу попрут. А он был в УДО, в элитном подразделении охраны президента) в свои 26 лет. Самый молодой и очень перспективный офицер. ⠀и ксивой тоже никогда не размахивал, так как это очень конфиденциальная информация. ⠀ ⠀Продолжение в комментариях ⬇️⬇️

Публикация от Алина Хмелюк (@ali_khmelyuk)

 

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец рассказала журналистам "Украинской правды", что суд также возложил на боксера ряд обязанностей и запретил общение со свидетелями. Среди прочего, суд обязал Очеретяного сдать документы на выезд за границу, находиться по месту проживания, прибывать по вызову к следователю или прокурору. Сообщается, что прокуратура внесла апелляцию на залог, ее будут  рассматривать в Киевском апелляционном суде.

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Киев, Залог, Электронный браслет, Убийство сотрудника госохраны, Боксер Петр Очеретяный.
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