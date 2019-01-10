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СБУ задержала наемника ФСБ РФ за подготовку терактов на выборах президента 2019

СБУ задержала наемника ФСБ РФ за подготовку терактов на выборах президента 2019
17:50 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Сотрудникам СБУ удалось задержать мужчину, которого подозревают в подготовке к проведению терактов на территории Украины по указаниям ФСБ РФ во время выборов.

Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством военной прокуратуры Мариупольского гарнизона задержали мужчину, который по указаниям спецслужб России готовился провести в Украине теракты.

В пресс-службе ООС сообщили, что в результате оперативных мероприятий, которые проводились в течение августа 2018 - января 2019 годов, удалось установить и задокументировать факты покупки данным гражданином боевых гранат и 11 пистолетов ПМ на сумму в 5250 долларов США.

Сотрудники правоохранительных органов кроме этого также установили факты сбыта амфетамина, а также передачу 600 долларов США "сотруднику следственных органов"за нанесение третьему лицу тяжких телесных повреждений.

В пресс-службе ООС отметили, что подозреваемого задержали 10 января во время покупки очередной партии огнестрельного оружия , а именно 3 пистолетов ПМ.

В ходе следствия установлено, что подозреваемый мужчина состоял в сговоре с неустановленными в настоящее время лицами и согласовывал свои действия с сотрудниками ФСБ РФ, которые находились в оккупированном Крыму. Целью сговора было оказание силовой поддержки оппозиционных политических объединений путем совершения террористических актов и массовых беспорядков на территории Украины во время проведения президентских выборов в Украине, которые назначены на 31 марта 2019 года.

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На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят розыскные действия и обыски на местах работы и дома у задержанного. По результатам их проведения будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

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АР Крым, Подозреваемый, Мариуполь, Покупка оружия, ФСБ РФ, Координаторы, Подготовка терактов, Выборы 2019.
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