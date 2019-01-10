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Партия "Народный рух Украины" определилась с кандидатом в президенты Украины

Партия &quot;Народный рух Украины&quot; определилась с кандидатом в президенты Украины
15:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: facebook.com/viktor.kryvenko

Новости Украины: Политическая партия "Народный рух Украины" выдвинула кандидатом на президентских выборах Виктора Кривенко.

Партия "Народный рух Украины" выдвинула кандидатуру своего лидера, внефракционного народного депутата Виктора Кривенко в президенты Украины на выборах 2019 года.

"Меня избрали председателем на следующие 2 года и утвердили кандидатом в президенты Украины", - написал В.Кривенко на своей странице в Фейсбук.

Кроме того, нардеп отметил, что партия не имеет "спонсоров-миллиардеров" и обратился к украинцам с просьбой присоединится к сбору средств для официального взноса (2,5 млн.грн.).

Он отметил, что на сегодняшний день собрано 2% от необходимой суммы.

В.Кривенко был избран нардепом в 2014 году от партии "Самопомощь". В 2016 году он стал членом фракции БПП, которую покинул в декабре 2017 года по собственному желанию.

Напомним, Всеукраинский съезд партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость" выдвинула В.Наливайченко кандидатом в президенты Украины.

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Выборы, Президент, Народный Рух Украины, Виктор Кривенко, Выборы 2019.
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