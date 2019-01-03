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Экс-главу СБУ выдвинули кандидатом в президенты Украины

Экс-главу СБУ выдвинули кандидатом в президенты Украины
14:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Партия "Справедливость" выдвинула Валентина Наливайченко кандидатом в президенты.

Всеукраинский съезд партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость" выдвинула В.Наливайченко кандидатом в президенты Украины.

Соответственное решение было принято на всеукраинском съезде партии в четверг в Киеве. За выдвижение В.Наливайченко проголосовало 202 делегата, решение принято единогласно.

"Все должны быть равны перед законом. Я откажусь от президентского иммунитета сразу после избрания на должность. Сразу же после избрания на должность внесу законопроект о лишении привилегий, иммунитета и неприкосновенности и президента и буду инициировать раз и навсегда лишение неприкосновенности депутатов и судей", - сказал В.Наливайченко в ходе съезда.

Также он отметил, что на должности президента со своей командой будет бороться с коррупцией, намерен повысить прозрачность системы государственного управления, расширит права территориальных громад, а также озвучил ряд других приоритетов в работе.

Еще один кандидат на пост президента подал документы в ЦИК

"У меня есть стратегический план действий, как восстановить мир и как осуществить деоккупацию. Подготовил новое действенное международное соглашение для защиты нашей страны", - добавил В.Наливайченко.

Напомним, в Украине в понедельник, 31 декабря, стартовала президентская избирательная кампания. По закону она продлится 90 дней, до 31 марта 2019 года, когда и состоятся выборы шестого президента Украины.

Первый потенциальный кандидат в президенты подал документы в первый же день кампании - 31 декабря.

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Выборы, ЦИК, Валентин Наливайченко, Выборы 2019, Президент СБУ.
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