Пункты приема елок в Киеве работают до 1 февраля

Новости Украины: Собранные елки переработают на щепу в специальном щепоизмельчителе.

Киевляне уже принесли в пункты сбора около 400 елок. Об этом сообщили в Управлении экологии и природных ресурсов КГГА.

"До 1 февраля киевляне смогут утилизировать хвойные символы праздника правильно, с пользой для экологии города. Свои елки, сосны, ели киевляне могут принести в 15 пунктов сбора, открывшиеся в столице уже со 2 января в каждом районе столицы", - отметил начальник управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малёванный.

По его словам, собранные деревья переработают на щепу в специальном щепоизмельчителе и весной используют для сохранения водного баланса лунок вечнозеленых растений в городе.

"Пункты будут работать до 1 февраля, но при необходимости их работу можно продлить», - добавил он.

Пункты приема елок располагаются по адресам: улица Тростянецкая, 58А; проспект Освободителей, 6; улица Электротехническая, 26; проспект Степана Бандеры, 26А; Железнодорожное шоссе, 1; переулок Герцена, 6; проспект Голосеевский, 87-Г; улица Новополевая, 95-А; улица Бетховена, 8.

В частности, в прошлом году пункты на базе районных предприятий приняли от населения более 10 тысяч елок на утилизацию, а в 2017 году - 5 тысяч.