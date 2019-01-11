На шахте в Днепропетровской области вспыхнул метан, горняки получили ожоги

Новости Украины: 10 января, на шахте имени Героев космоса в Павлоградском районе Днепропетровской области произошла вспышка метана.

На шахте им. Героев космоса в четверг в 21.15 произошла вспышка метана, в результате 5 горняков с ожогами разной степени тяжести были госпитализированы.

Как сообщила журналистам менеджер по коммуникациям ДТЭК ШУ им. Героев космоса Анна Лукашенко вспышка метана произошла на выемочном участке 1130-й лавы, на горизонте 370 метров.

"На место происшествия оперативно прибыла служба ВГСО. Все шахтеры эвакуированы с места аварии. По предварительным данным пятеро горняков, получивших ожоги II-III степени, отправлены в Павлоградскую городскую больницу", - отметила А.Лукашенко.

На шахте введён план ликвидации аварии. Причины происшествия устанавливаются. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь. Как сообщалось шахта им.Героев космоса входит в состав холдинга ДТЭК.