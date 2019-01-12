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Одесситка популяризировала террористов "Л/ДНР" в Интернете

Одесситка популяризировала террористов &quot;Л/ДНР&quot; в Интернете
11:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: СБУ

Новости Украины: Одесситка распространяла через запрещенные российские соцсети материалы, популяризирующие "Д/ЛНР".

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили жительницу Одессы, которая через запрещенные российские социальные сети распространяла материалы антиукраинского характера.

"Оперативники спецслужбы установили, что женщина регулярно размещала на персональных страницах информацию с призывами к изменению государственных границ и конституционного строя Украины, а также материалы, популяризирующие террористические организации "Д/ЛНР". Публикации агитаторша получала из российских пропагандистских Интернет-изданий и сайтов боевиков", - сообщает пресс-центр СБУ на странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Женщину задержали по месту жительства сразу после ее возвращения из очередной поездки в страну-агрессора.

Во время обыска правоохранители изъяли у нее компьютерную технику и мобильные устройства с сепаратистскими материалами.

Задержанной сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

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Одесса, СБУ, ОРДЛО.
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