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В очереди на блокпосте боевиков умерли трое гражданских

В очереди на блокпосте боевиков умерли трое гражданских
18:20 Сегодня Телеграф ОБСЕ Фото: Facebook

Новости Украины: В Горловке в морг доставили тела трех мужчин указанной возрастной категории.

В оккупированной Горловке в очереди на пересечение линии разграничения скончались трое гражданских лиц. Об этом заявили в наблюдательной миссии ОБСЕ, сообщается в отчете СММ от 11 января.

"На блокпосте вооруженных формирований в Горловке от сердечного приступа скончалось трое гражданских лиц - мужчины 80–89 лет, 70–79 лет и 60–69 лет соответственно, пока они ожидали в очереди на пересечение линии соприкосновения", - сообщили в ОБСЕ.

По данным наблюдателей, персонал морга в Горловке сообщил, что в тот же день с блокпоста вооруженных формирований в Горловке в морг доставили тела трех мужчин упомянутой возрастной категории. По словам работников, их смерть наступила по естественным причинам.

Напомним, в Луганской области оккупанты обстреляли беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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ОБСЕ, Боевики, Горловка, Блокпост.
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