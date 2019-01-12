В Краматорске в ДТП с рейсовым автобусом погибла семья

Новости Украины: В Краматорске из-за столкновения ВАЗ 2110 с автобусом ПАЗ погибли три человека, два человека получили травмы.

В Донецкой области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля погибли три человека, еще двое госпитализированы, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

"Авария произошла сегодня около 11.00. 61-летний водитель авто ВАЗ 2110 не справился с управлением транспорта, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с общественным автобусом. В результате 3 пассажира легковушки погибли на месте. Еще одна пассажирка доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии, водитель получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что мужчина не выбрал безопасный скоростной режим. 20 пассажиров маршрутного такси не пострадали.

В Нацполиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего).

Напомним, в ДТП в Николаевской области пострадало двое военных, в том числе замкомандующий Сухопутных войск ВСУ по логистике.